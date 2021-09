Vaccino, Gimbe: 2.9 milioni over 50 senza nemmeno una dose

Covid Gimbe, calano i nuovi casi di contagio (28.676 vs 33.712), stabili i decessi (394 vs 389). In diminuzione anche le ospedalizzazioni (-5,5% area medica, -6,9% terapia intensiva) ma differenze regionali

Dati di riferimento alla settimana 15-21 settembre 2021, del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In calo anche i casi attualmente positivi (109.513 vs 122.340), le persone in isolamento domiciliare (105.060 vs 117.621), i ricoveri con sintomi (3.937 vs 4.165) e le terapie intensive (516 vs 554). "Continuano a diminuire i nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della fondazione - sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 4.097".

Nella settimana 15-21 settembre 2021, rispetto alla precedente, solo 4 regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi, mentre in tre regioni crescono i casi attualmente positivi. Scendono a 35 le province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, ma in nessuna si superano i 150 casi per 100.000 abitanti. Sostanzialmente stabili i decessi: 394 negli ultimi 7 giorni (di cui 33 riferiti a periodi precedenti), con una media di 56 al giorno, pari a quella della settimana precedente.

"Sul fronte ospedaliero - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari - si conferma il calo dei posti letto occupati da pazienti covid: rispetto alla settimana precedente scendono del 5,5% in area medica e del 6,9% in terapia intensiva". A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppur con notevoli differenze regionali.

Sopra la soglia del 15% le ospedalizzazioni in Sicilia e Calabria

Per l'area medica si collocano sopra la soglia del 15% Calabria (18%) e Sicilia (17%); per l'area critica nessuna Regione supera la soglia del 10%. "Continuano a diminuire anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva - spiega Marco Mosti, Direttore Operativo di Gimbe - con una media mobile a 7 giorni di 32 ingressi/die rispetto ai 36 della settimana precedente".

Vaccino: 2,88 milioni over 50 senza nemmeno una dose

Circa 3,7 milioni di persone over 50 (13,5%) non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, con rilevanti differenze regionali (dal 16,3% della Calabria al 6,3% della Puglia): di questi, ben 2,88 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose.

Dal rapporto settimanale Gimbe si registra che al 22 settembre il 75% della popolazione (pari a 44.450.943 persone) ha ricevuto almeno una dose (+526.912 rispetto alla settimana precedente) e il 69,8% (41.345.448) ha completato il ciclo vaccinale (+1.049.468). Secondo Gimbe, inoltre, continua a scendere il numero di somministrazioni settimanali di vaccino anti-Covid che si attesta a 1.480.800.

"Numero di nuovi vaccinati settimanali, dopo la timida risalita di fine agosto (831mila), nell'ultima settimana crollato intorno a quota 487mila", commenta Cartabellotta. "Stante l'attuale e ingiustificata indisponibilità pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell'estensione dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro".