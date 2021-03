Vaccino, Johnson&Johnson arriva il 16 aprile. Dissequestrato lotto AstraZeneca

Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei ha rivelato, a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova, che "il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile". Ha aggiunto: "Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire"

Covid Italia, fino a ora somministrate quasi 10 milioni di dosi: - sono 9.413.886 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 85.8% del totale di quelle consegnate. - le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 2.968.706. Dati del Ministero della Salute aggiornati al 29 marzo 2021

AstraZeneca, dissequestrato il lotto "difettoso"

Sono state dissequestrate le 393.600 dosi di AstraZeneca che erano state sequestrate su disposizione della procura di Biella. Lo si apprende da fonti dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Le 393.600 dosi sono quelle del lotto ABV5811 che era stato bloccato in seguito al decesso di Sandro Tognatti, l'insegnante di musica biellese morto diciassette ore dopo la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid.