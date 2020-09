Costa Crociere: al via le prove generali in vista della ripartenza con Costa Deliziosa

Costa Crociere, sempre più vicina al ripartenza post Covid-19 prevista il 6 settembre 2020 con la partenza di Costa Deliziosa

Continuano i preparativi a Trieste in vista della ripartenza di Costa Deliziosa, la prima nave di Costa Crociere a riprendere le crociere il prossimo 6 settembre, che segnerà anche il ritorno ufficiale delle crociere nel mar Adriatico. Oggi alla Stazione Marittima, dove la nave è ormeggiata da ieri pomeriggio, si è svolta una prova generale delle procedure di imbarco che saranno utilizzate per gli ospiti di Costa Deliziosa, in arrivo domenica.

Queste procedure fanno parte del nuovo protocollo di sicurezza “Costa Safety Protocol”, sviluppato dalla compagnia insieme a un panel di esperti scientifici in risposta alla situazione COVID-19, in linea con le disposizioni in materia definite dalle autorità italiane ed europee. La Stazione Marittima di Trieste sarà in pratica una “bolla” protetta accessibile solo agli ospiti e agli addetti ai lavori. L’arrivo degli ospiti avverrà dalle ore 10 del 6 settembre, con fasce orarie differenziate di mezz’ora già assegnate prima della partenza grazie al check-in online, sino a due ore e mezza prima della partenza della nave, prevista per le ore 17. Ogni ospite sarà sottoposto a un controllo strutturato in diverse fasi. La prima è la misurazione della temperatura corporea tramite sistema a raggi infrarossi. In caso di temperature corporea superiore a 37.5 °C o di sintomi influenzali sarà necessario sottoporsi ad un check up medico più approfondito.

La seconda fase è la verifica del questionario sanitario, compilato anch’esso online, per capire se ci siano variazioni nello stato di salute dell’ospite. La terza fase è il test con tampone antigenico, effettuato in una specifica area dedicata della Stazione Marittima. I risultati del test saranno disponibili in circa 20 minuti. Solo dopo aver completato con successo tutte queste fasi l’ospite avrà il via libera all’imbarco. Nell’eventualità di casi sospetti sarà possibile effettuare un test con tampone molecolare. Durante la permanenza nel terminal della Stazione Marittima, sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina e verrà rispettato il distanziamento fisico, favorito anche dall’arrivo in fasce orarie scaglionate e dalla capienza ridotta della nave. Per garantire la corretta igiene delle mani saranno disponibili erogatori di gel disinfettante.

L’itinerario di Costa Deliziosa del 6 settembre, che verrà riproposto sino al 4 ottobre, farà scalo solo in porti italiani: Trieste, Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa* e Catania. Per le prime tre date (6, 13 e 20 settembre) sarà riservato solo agli ospiti residenti in Italia. Costa Deliziosa continuerà a tornare a Trieste anche durante le settimane successive, sino a fine anno, per crociere di una settimana nel mar Adriatico.

Dallo scalo del 13 settembre Trieste sarà anche porto di transito per gli ospiti di Costa Deliziosa che imbarcheranno a Bari o Catania. In questo caso il protocollo di sicurezza Costa prevede visite alla città esclusivamente con escursioni protette organizzate dalla compagnia in gruppi ristretti di persone, con controllo della temperatura prima di uscire e di rientrare a bordo, e utilizzo di mezzi igienizzati. Le escursioni previste a Trieste sono due, una di due e una di quattro ore, entrambe dedicate alla scoperta della città.