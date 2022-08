Royal family, bambina invita George al compleanno: William e Kate rispondono

Bambina invita George al compleanno. William e Kate Middleton rispondono scusandosi per dover declinare l'invito e augurandole un buon compleanno

Dal Regno Unito arriva la dolcissima storia di una bambina che avrebbe voluto avere un principe al suo compleanno. La piccola per festeggiare il suoi 6 anni ha deciso di invitare George, primogenito di 9 anni dei reali William e Kate. Putroppo il rigido protocollo di Buckingham Palace non permette al rampollo di casa Windsor di partecipare a questi eventi ma il duca e la duchessa di Cambridge hanno comunque voluto rispondere alla lettera della mamma della piccola, che è stata lei stessa a rivelare la storia ai tabloid, ringrandola per l'invito e scusandosi per essere costretti a rifiutare l'invito. I reali hanno inoltre augurato alla bambina un felice compleanno.