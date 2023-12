Ben 22 posti per 50 mila euro, il divano dei Ferragnez è un'opera d'arte

Il divano dei Ferragnez? Un'opera d'arte. Ecco quanto costa

Un’opera straordinaria nel suo genere domina il soggiorno della nuova dimora dei Ferragnez. L'attico nel quartiere CityLife a Milano è veramente unico e grandioso, con ogni stanza che rivela caratteristiche distintive da approfondire.

Ogni elemento all'interno è frutto della collaborazione con ditte specializzate in design, e Chiara Ferragni ha condiviso con orgoglio ogni dettaglio, dalla sala cinema alla cucina: ogni aspetto è un equilibrio unico tra modernità e tecnologia. La casa, con le sue molteplici stanze e un salone, unisce design di altissimo livello ed eleganza.

Come in ogni zona living, il protagonista indiscusso è il divano, e anche nella casa dei Ferragnez questo principio è rispettato. L'angolo divano con camino è un capolavoro a sé stante, con una forma circolare, accogliente e distintiva. Un lussuoso divano su misura, progettato appositamente per la casa, con ben 22 posti a disposizione. Non solo esteticamente affascinante, ma anche funzionale, consentendo alla famiglia di trascorrere piacevoli giornate in compagnia degli amici. La sua forma a ferro di cavallo lo rende incredibilmente accogliente.

Il divano, chiamato Ds-600 Snake, ha fatto la sua comparsa più volte nelle recenti storie, ed è stato realizzato dal brand de Sede. Il prezzo? Solo 12 moduli componibili costano 21 mila euro. Per 27 moduli bisogna sborsare 50 mila euro

Il design è davvero personale e unico, con il divano che assume il ruolo di assoluto protagonista. La stanza è stata progettata in modo tale da integrarsi perfettamente con l'arredo, con una cura meticolosa dei dettagli e colori chiari che amplificano lo spazio, facendo apparire il divano più raccolto di quanto sia in realtà. Con la capacità di accogliere 22 persone, sembra quasi una piccola tribuna. Una zona dedicata al relax, alla conversazione o alla lettura, senza l'ingombro di un televisore, ma con il calore del camino.