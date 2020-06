Carlo Capasa rieletto alla presidenza della Camera nazionale della moda

Camera della Moda: Carlo Capasa rieletto all'unanimità presidente

L’assemblea ordinaria dei soci della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi) ha eletto il nuovo Consiglio direttivo per il biennio 2020-2022. L’Assemblea si è svolta il 24 giugno, e ha rieletto all’unanimità Carlo Capasa come presidente e consigliere delegato. Come riporta il Sole 24 ore, Capasa auspica che nei prossimi decreti legislativi vengano accolte ulteriori misure tra quelle proposte da Camera della Moda, alcune delle quali sono state già recepite dai precedenti, e che vengano implementate delle norme in particolare su quattro temi: mercato del lavoro, ricerca e sviluppo, investimenti sul digitale ed e-commerce, salvaguardia della catena del retail nazionale ed internazionale e delle piccole imprese. Capasa, riporta ancora il quotidiano, ha ringraziato tutti i soci per la grande generosità dimostrata nell’iniziativa solidale “Italia we are with you”, che ha permesso di donare 3 milioni alla Protezione civile e ha presentato i progetti per l’imminente Milano Digital Fashion Week, in programma dal 14 al 17 luglio.

Camera della Moda: il nuovo Consiglio direttivo

Del consiglio fanno parte Patrizio Bertelli di Prada, Marco Bizzarri di Gucci, Serge Brunschwig di Fendi, Jacopo Etro, Giovanna Gentile Ferragamo, Massimo Ferretti di Aeffe, Luigi Maramotti di Max Mara, Angela Missoni, Renzo Rosso, Remo Ruffini di Moncler, Carla Sozzani, Jacopo Venturini di Valentino ed Ermenegildo Zegna. Al Consiglio, si aggiungono i Presidenti Onorari Mario Boselli e Beppe Modenese. Nel consiglio direttivo anche Alfonso Dolce di Dolce & gabbana, brand da poco rientrato nel calendario ufficiale della settimana della moda.