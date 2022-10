Compleanni oggi: i compleanni VIP del 11 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 11 ottobre 2022

Oggi 11 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Jury Chechi

Nato a Prato l'11 ottobre 1969, oggi compie 53 anni

Jury Chechi è un ex ginnasta e personaggio televisivo. Negli Anni 90 è stato tra i migliori atleti nella specialità degli anelli con l'apice raggiunto con la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Atlanta 1996 a 72 anni dalla vittoria di Francesco Martino nel 1924. Ha partecipato a diversi programmi TV come Eurogames, Si può fare! e Amici di Maria De Filippi.

Nicola Zingaretti

Nato a Roma l'11 ottobre 1965, oggi compie 57 anni

Nicola Zingaretti è un politico ed ex segretario del Partito Democratico (2019-2021). Dal 2013 è presidente della Regione Lazio, il primo ad essere rieletto dopo un primo mandato. Dal 1992 al 1995 è stato segretario naazionale della Sinistra giovanile e poi dell'Unione Internazionel della Gioventù Socialista (1995-1997), parlamentare europeo dal 2004 al 2008 e presidente della provincia di Roma dal 2008 al 2012.

Leggi le ultime news su:

Gian Marco Tognazzi

Gian Marco Tognazzi è un attore che viene ricordato per film come Romanzo popolare, Vacanze in America, I laureati, Facciamo fiesta, Romanzo criminale ed Ex. Per la television ha lavorato a Francesco, Maria Montessori - Una vita per i bambini, Non uccidere e Squadra antimafia - Palermo oggi. Nel 1989 ha condotto il Festival di Sanremo. Da settembre 2017 conduce il programma culinario Chopped Italia su Food Network. Figlio di Ugo Tognazzi è fratello di RIcky, Maria Sole e Thomas Robsahm

Stefano Ricucci

Nato a Roma l'11 ottobre 1962, oggi compie 60 anni

Stefano Ricucci è un imprenditore che viene ricordato soprattutto per la scalata ad Antonveneta e RDS e per il matrimonio nel 2005 con l'attrice Anna Falchi, da cui ha divorziato ufficialmente nel 2011.