Compleanni oggi: i compleanni VIP del 13 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 13 luglio 2022

Oggi 13 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Eleonora Pedron

Nata a Camposampietro il 13 luglio 1982, oggi compie 40 anni

Eleonra Pedron è è una conduttrice televisiva, attrice, stilista ed ex modella. Nel 2022 vince il concorso di Miss Italia per poi avviare una carriera in TV con Controcampo e Quelli che il calcio oltre a fiction come Medici Miei e Donna detective. Dal 2020 conduce il programma Belli dentro belli fuori su LA7 In passato è stata legata sentimentalmente a Max Biaggi.

Luca Bizzarri

Nato a Genoa il 13 luglio 1971, oggi compie 51 anni

Luca Bizzarri e un attore, comico e conduttore televisivo noto per il duo Luca e Paolo. Ottiene la notorietà con MTV Trip dopo l'esperienza di Ciro, figlio di Target. E' stato uno dei volti de Le Iene oltre che della sitcom Camera Cafè. Nel 2011 conduce il Festival di Sanremo, poi Scherzi a Parte e Colorado. E' la voce di Volodymyr Zelensky nella serie Servant of the people.

Harrison Ford

Nato a Chicago il 13 luglio 1942, oggi compie 80 anni

Harrison Ford è un attore americano noto per i ruoli di Han Solo nella saga di Star Wars e Indiana Jones. Viene ricordato anche per altri ruoli storici in film come Blade Runner e Blade Runner 2049, Witness - Il testimone, Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo e ne Il fuggitivo.

Carlo Tavecchio

Nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943, oggi compie 79 anni

Carlo Tavecchio è un dirigente sportivo e politico italiano. E' stato presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio dall'11 agosto 2014 al 20 novembre 2017. Da gennaio 2021 è presidente della LND Lombardia.