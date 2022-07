Compleanni oggi: i compleanni VIP del 14 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 14 luglio 2022

Oggi 14 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Renato Pozzetto

Nato a Milano il 14 luglio 1940, oggi compie 82 anni

Renato Pozzetto è un attore, comico, cabarettista, cantante, sceneggiatore e regista. Nel 1964 forma il duo Cochi e Renato che si esibisce al Derby di Milano e compone canzoni di successo come E la vita la vita. Negli anni 80-90 ottiene grande popolarità per diversi film con Celentano, Massimo Boldi e Paolo Villaggio.

Ignazio Moser

Nato a Trento il 14 luglio 1992, oggi compie 30 anni

Ignazio Moser è un ex ciclista e personaggio televisivo. Nel 2014 decide di abbandonare l'attività agonistica e tre anni dopo partecipa al Grande Fratello VIP. Nel 2020 conduce con Cecilia Rodirguez il programma Ex on the Beach Italia su MTV per poi prendere parte come concorrente all'Isola dei Famosi nel 2021.