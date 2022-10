Compleanni oggi: i compleanni VIP del 14 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 14 ottobre 2022

Oggi 14 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Beatrice Lorenzin

Nata a Roma il 14 ottobre 1971, oggi compie 51 anni

Beatrice Lorenzin è una politica che dal 2013 al 2018 ha ricoperto la carica di ministro della salute nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Eletta deputata nel 2008 per il Popolo delle Libertà passa nel 2017 ad Alternativa Popolare, che lascerà poi due anni dopo per confluire nel Partito Democratico. Oggi è senatrice per il PD.

Francesca Sofia Novello

Nata ad Arese il 13 ottobre 1993, oggi compie 29 anni

Francesca Sofia Novello è un modella e influencer. Inizia la carriera come indossatrice per numerosi brand famosi. Nel 2014 partecipa al programma Supermarket di Chiambretti e nel 2020 al Festival di Sanremo. Dal 2016 ha una relazione con l'ex pilota Valentino Rossi a cui ha dato una figlia, Giulietta.

Alda D'Eusanio

Nata a Tollo il 14 ottobre 1950, oggi compie 72 anni

Alda D'Eusanio è una giornalista, conduttrice televisiva e opinionista. Inizia la carriera televisiva in programmi di approndimento e politica. La notorietà arriva nel 1995 con l'Italia in diretta, successivamente rinominato La vita in diretta, e poi 1999 con Al posto tuo. Nel 2018 conduce Vite di copertina su TV8 per poi dedicarsi al ruolo di opinionista per l'Isola dei Famosi e Live - Non è la D'urso. Nel 2021 partecipa al Grande Fratello VIP ma viene squalificata.