Compleanni oggi: i compleanni VIP del 16 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 16 marzo 2023

Oggi 16 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Franca Leosini

Nata a Napoli il 16 marzo 1934, oggi compie 89 anni

Franca Lando, coniugata Leosini, è una giornalista e conduttrice televisiva. Inizia la carriera a L'Espresso per poi diventare direttrice di Cosmopolitan. Dal 1988 collabora con la RAI prima con Telefono giallo, Storie maledette e Ombre sul giallo.

Erik Estrada

Nato a New York il 16 marzo 1949, oggi compie 74 anni

Erik Estrada, nome d'arte di Henry Enrique Estrada, è un attore e doppiatore statunitense. E' famoso soprattutto per il ruolo di Francis Amoroso "Ponch" Poncherello nella serie CHIPs. Ha preso parte a diverse telenovelas spagnole ed è apparso in altre serie TV di sucesso come Scrubs e La vita secondo Jim.