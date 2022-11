Compleanni oggi: i compleanni VIP del 17 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 17 novembre 2022

Oggi 17 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Claudia Pandolfi

Nata a Roma il 17 novembre 1974, oggi compie 48 anni

Claudia Pandolfi è un'attrice ed ex modella italiana, candidata a un David di Donatello e due Nastri d'argento. Debutta al cinema con Le amiche del cuore (1992) e ottiene maggiore popolarità nel 1998 con Un medico in famiglia. Dal 2002 al 2005 è nel cast di Distretto di polizia. Nel 2018 partecipa alla serie Netflix Baby.

Carlo Verdone

Nato a Roma il 17 novembre 1950, oggi compie 72 anni

Carlo Gregorio Verdone è un attore, regista, comico, doppiatore e sceneggiatore. Nel 1977 debutta in TV con Non stop e poi al cinema nel 1980 con Un sacco bello. L'anno successivo esce Bianco, rosso e Verdone e quello dopo ancora Borotalco. Collabora poi con Alberto Sordi in film come Un viaggio con papà e Troppo forte. Altri suoi film popolari sono Viaggi di nozze, Al lupo al lupo, Compagni di scuola e Maledetto il giorno in cui ti ho incontrato.

Martin Scorsese

Nato a New York il 17 novembre 1942, oggi compie 80 anni

Martin Charles Scorsese è un regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e attore statunitense con cittadinanza italiana. Ha vinto l'Oscar alla miglior regia nel 2007 per The Departed - Il bene e il male, la Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1976 per Taxi Driver, il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia nel 1995, tre Bafta e quattro Golden Globe, di cui uno alla carriera nel 2010. Altri suoi celebri film sono Quei bravi ragazzi, The wolf of Wall Street e Toro scatenato.

Alessandra Celentano

Nata a Milano il 17 novembre 1966, oggi compie 56 anni

Alessandra Celentano è una coreografa, insegnante ed ex ballerina. Dopo una carriera con ruoli da prima ballerina nell'Aterballetto, diventa maître de ballet al Teatro alla Scala, al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. Dal 2003 collabora con Amici di Maria de Filippi.