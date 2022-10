Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 18 ottobre 2022

Oggi 18 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Zac Efron

Nato a San Luis Obispo il 18 ottobre 1987, oggi compie 35 anni

Zachary David Alexander Efron è un attore, cantante e produttore cinematografico statunitense. Ottiene la popolarità negli Anni 2000 con il ruolo di Troy Bolton in High School Musical e Summerland.

Jean-Claude Van Damme

Nato a Berchem-Sainte-Agathe il 18 ottobre 1960, oggi compie 62 anni

Jean-Claude Van Damme, pseudonimo di Jean-Claude Camille François Van Varenberg è un attore, artista marziale, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico ed ex culturista belga. Ha ottenuto il successo in patria per le arti marziali e il culturismo con il titolo di "Mr. Belgium Junior-Overall Winner 1978-1979". Nel 1982 si trasferisce negli USA per diventare attore e nel 1988 ottiene il primo successo con Senza esclusione di colpi. Icona del cinema action viene ricordato per film come Timecop, Kickboxer e Universal Soldier.

Lindsey Vonn

Nata a Saint Paul 18 ottobre 1984, oggi compie 38 anni

Lindsey Caroline Vonn, nata Kildow (ha preso il cognome Vonn dal marito e l'ha poi mantenuto dopo il divorzio), un'ex sciatrice alpina e modella statunitense. In carriera vanta un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del mondo generali e sedici di specialità, che l'hanno resa la più vincente della storia nello sci alpino. Nel 2019 si ritira dalle competizioni.

Alvin

Nato a Rho il 18 ottobre 1977, oggi compie 45 anni

Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, è un conduttore televisivo e radiofonico.