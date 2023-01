Compleanni oggi: i compleanni VIP del 20 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 20 gennaio 2023

Oggi 20 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

David Lynch

Nato a Missoula il 20 gennaio 1946, oggi compie 77 anni

David Keith Lynch è un regista, sceneggiatore, attore, musicista, produttore cinematografico e pittore statunitense. Nasce come pittore, le cui opere sono esposte al Museum of Modern Art di New York e la Pennsylvania Academy of the Fine Arts di Philadelphia. Entra poi nel mondo del cinema e viene riconosciuto per film come The Elephant Man, Velluto blu, Mullholand Drive, Cuore selvaggio. Famosa anche la sua serie televisiva Twin Peaks. Ha ricevuto il Leone d'oro e L'Oscar alla carriera.

Edwin Aldrin

Nato a Montclair il 20 gennaio 1930, oggi compie 93 anni

Buzz Aldrin, noto come Edwin Eugene Aldrin fino al 1988, è un astronauta, aviatore e ingegnere statunitense noto per essere stato il secondo uomo a calpestare il suolo della Luna durante la missione Apollo 11. E' stato il primo astronauta con dottorato. Nel 1971 lascia la NASA per diventare comandate della US Air Force Test Pilot School per ritirarsi poi l'anno successivo dall'aeronautica militare. Ha ricevuto la Medal of Freedom nel 1969.

Lorenzo Lamas

Nato a Santa Monica il 20 gennaio 1958, oggi compie 65 anni

Lorenzo Lamas, all'anagrafe Lorenzo Lamas y de Santos, è un attore, artista marziale, produttore cinematografico e televisivo, regista statunitense. E' conosciuto soprattutto per la serie televisiva Renegade e Il guerriero della strada. Ha anche partecipato alla serie Beautiful.