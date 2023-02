Compleanni oggi: i compleanni VIP del 21 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 21 febbraio 2023

Oggi 20 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Caterina Balivo

Nata a Napoli il 21 febbraio 1980, oggi compie 43 anni

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella. Esordisce come valletta per Scommettiamo che...? nel 2000 e poi ottiene maggiore visibilità con Unomattina. La popolarità arriva con Linea verde e Festa italiana. Nel 2017 ritorna in Rai con Detto fatto e dall'anno successivo conduce Vieni da me fino al 2020. Dall'anno scorso conduce Chi vuole sposare mia mamma?.

Tiziano Ferro

Nato a Latina il 21 febbraio 1980, oggi compie 43 anni

Tiziano Ferro è un cantautore, paroliere e produttore discografico. Ottiene la popolarità nel 2002 con Xdono e l'album Rosso relativo. Tra i suoi brani più famosi figurano Perdono, Sere nere, Non me lo so spiegare, Ti scatterò una foto. Dal 2021 è membro votante della giuria dei Grammy Award. E' sposato con Victor Allen ed è padre di due figli.

Elliot Paige

Nato a Halifax il 21 febbraio 1987, oggi compie 36 anni

Elliot Page, nato Ellen Grace Philpotts-Page, è un attore canadese che ha ottenuto la fama con il film Juno. Tra i suoi ruoli più celebri troviamo film come Hard Candy, X men, Incenption e la serie TV Umbrella Academy. Ha annunciato di essere transgender nel 2020.