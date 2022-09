Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 22 settembre 2022

Oggi 22 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Ronaldo

Nato a Rio De Janeiro il 22 settembre 1976, oggi compie 46 anni

Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante, dirigente sportivo e oggi proprietario del Real Valladolid e Cruzerio. Con le maglie di Barcellona, Inter e Real Madrid ha vinto un campionato spagnolo, 1 Coppa di Spagna, 2 Supercoppe di Spagna, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa Intercontinentale e 2 Palloni d'Oro. Con la maglia del Brasile ha invece vinto 2 Mondiali e 2 Coppe America oltre a 1 Confederations Cup.

Andrea Bocelli

Nato a Lajatico il 22 settembre 1958, oggi compie 64 anni

Andrea Bocelli è un tenore e cantante pop debutta al grande pubblico nel 1993 con Miserere di Zucchero per poi consolidare la notorietà con Il mare calmo della sera con cui ha vinto Sanremo nelle Nuove proposte. Ha collaborato con i maggiori artisti italiani e cantanto nei più importanti teatri d'opera. Gli è stata assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Leggi le ultime news su:

Ornella Vanoni

Nata a Milano il 22 settembre 1934, oggi compie 88 anni

Ornella Vanoni è una cantante e attrice che ha iniziato la carriera nel 1956, che la rende la più longeva nella scena italiana. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Le canzoni della mala come Ma Mi e Le mantellate e brani come Se Ci Sarà Domani, La Musica é Finita, Stupidi e Domani é Un Altro Giorno. Nel 1968 arriva seconda al Festival di Sanremo con Casa Bianca. E' l'unica donna ad aver vinto un premio Tenco. E' stata legata sentimentalmente a Giorgio Strehler e Gino Paoli.

Roberto Saviano

Nato a Napoli il 22 settembre 1979, oggi compie 43 anni

Roberto Saviano è uno scrittore, giornalista e sceneggiatore. E' noto per aver scritto Gomorra e ZeroZeroZero. Dal 2006 vive sotto scorta sotto la minaccia del clan dei Casalesi. Ha diverse collaborazione con testate italiane e internazionali. Dal 14 maggio 2012 conduce con Fabio Fazio il programma Quello che (non) ho e dal 2018 e Kings of Crime.

Leggi le ultime news su: