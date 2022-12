Compleanni oggi: i compleanni VIP del 23 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 23 dicembre 2022

Oggi 23 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Morgan

Nato a Milano il 23 dicembre 1972, oggi compie 50 anni

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi è un cantautore, musicsta, personaggio televisivo, compositore, scrittore famoso per il ruolo di fondatore e frontman dei Bluevertigo. Come giudice di X Factor Italia ha vinto 5 edizioni diventando quello che ha ottenuto più vittorie al mondo in un talent. E' stato anche giudice di Amici di Maria de Filippi oltre ad essere stato squalificato a Sanremo 2020 in coppia con Bugo. Ha avuto una relazione con Asia Argento.

Carla Bruni

Nata a Torino il 23 dicembre 1967, oggi compie 55 anni

Carla Bruni, all'anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, è una cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata francese. Ha intrapreso la carriera di modella dal 1987 al 1998 sfilando per tutte le grandi case di moda, ed in particolare Versace, per poi diventare cantautrice. Dal 2008 è sposata con l'ex presidene della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy.

Stefania Orlando

Nata a Roma il 23 dicembre 1966, oggi compie 56 anni

Stefania Orlando è una conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice. Debutta negli Anni 90 come valletta per poi riscuotere popolarità per la conduzione di programmi Rai come I fatti vostri e Il lotto alle otto. Nel 2021 partecipa al Grande Fratello VIP, è opinionista per la Vita in diretta e concorrente per Tale e quale show. Nel 2022 è giudice di Questa è casa mia!. E' stata sposata con Andrea Roncato.

Roberto Cingolani

Nato a Milano il 23 dicembre 1961, oggi compie 61 anni

Roberto Cingolani è un fisico e dirigente d'azienda italiano. È stato direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) di Genova dal 2015 al 2019 e responsabile dell'innovazione tecnologica dell'azienda Leonardo fino al 2021. Nello stesso anno viene nominato ministro della transizione ecologica nel governo Draghi. Dal 23 ottobre 2022 è consigliere per l'energia del Governo Meloni.