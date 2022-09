Compleanni oggi: i compleanni VIP del 23 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 23 settembre 2022

Oggi 23 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Bruce Springsteen

Nato a Long Branch il 23 settembre 1949, oggi compie 73 anni

Bruce Frederick Joseph Springsteen è un cantautore e chitarrista statunitense. Conosciuto come The Boss, è stato accompagnato per buona parte della carriera dalla E Street Band. Tra i suoi brani più famosi figurano Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River e Born in the USA. a vinto 20 Grammy, un1 Oscar e un Tony Award. E' stato anche insignito della medaglia presidenziale della libertà, la più alta onoreficienza civile negli USA.

Gino Paoli

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, oggi compie 86 anni

Gino Paoli è un cantautore, musicista ed ex politico. Tra i suoi brani più famosi troviamo Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d'amore e Quattro amici. Nel 1963 ha tentato il suicidio. Nel 1987 viene eletto deputato per il PCI. Dal 2013 al 2015 è stato presidente della SIAE. In passato ha avuto relazioni con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni.

Josefa Idem

Nata a Goch il 23 settembre 1964, oggi compie 58 anni

Josefa Idem è un'ex canoista ed ex politica tedesca naturalizzata italiana. Inizia la carriera di atleta nella specialità K1 con la Germania Ovest ma nel 1990 inizia a gareggiare per l'Italia. Ha un oro, due argenti e un bronzo alle Olimpiadi. E' l'atleta femminile con più giochi olimpici disputati in assoluto insieme alla Cusovitina. Nel 2013 viene eletta al Senato per il PD. Da aprile a giugno 2013 è stata Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili nel governo Letta.