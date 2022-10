Compleanni oggi: i compleanni VIP del 26 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 26 ottobre 2022

Oggi 26 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Hillary Clinton

Nata a Chicago il 26 ottobre 1947, oggi compie 75 anni

Hillary Diane Clinton, nata Rodham, è una politica e avvocata statunitense. E' stata la prima donna ad essere ammessa come socio nello studio legale Rose Law Firm. E' sposata con l'ex presidente USA Bill Clinton dal 1975. Membro del Partito Democratico è stata senatrice per lo stato di New York e segretario di Sato dal 2009 al 2013. Ha fatto parte dei consigli d'amministrazione delle multinazionali Walmart e Lafarge.

Carlo Lucarelli

Nato a Parma il 26 ottobre 1960, oggi compie 62 anni

Carlo Lucarelli è uno scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo e radiofonico e docente. Esordisce con il giallo Carta Bianca nel 1990 a cui seguono molti altri successi editoriali. Dal 1999 al 2009 conduce Blu notte - Misteri italiani. Nel 2006 scrive la serie Ispettore Coliandro. Nel 2014 esordisce su Sky Arte con Muse Inquietanti (2014 - 2018) e nel 2015 su Crime Investigation con Profondo Nero (2015 e 2016). Dal 2021 conduce In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe su Sky Arte.

Silvia Toffanin

Nata a Marostica il 26 ottobre 1978, oggi compie 44 anni

Silvia Toffanin è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella. Diventa popolare nel 2001 come valletta a Passaparola. Dal 2002 al 2009 conduce Nonsolomoda per poi ereditare la conduzione di Verissimo nel 2006. Per un breve periodo nel febbraio 2022 ha condotto anche Striscia la Notizia. E' legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi dal 2002 a cui ha dato due figli.

Matteo Bassetti

Nato a Genova il 26 ottobre 1970, oggi compie 52 anni

Matteo Bassetti è un infettivologo divenuto famoso per i suoi interventi televisivi, soprattutto a Zona Bianca. Lauretao nel 1995 in Medicina e Chirurgia, si è specializzato con lode in Malattie Infettive all'Università di Genova e poi a Yale. Dal 2011 al 2019 è direttore della Clinica Malattie infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. Dal 2018 è coordinatore della rete infettivologica regionale del Friuli Venezia Giulia. Dal 2019 è direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Leggi le ultime news su: