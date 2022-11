Compleanni oggi: i compleanni VIP del 29 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 29 novembre 2022

Oggi 29 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Dargen D'amico

Nato a Milano il 29 novembre 1980, oggi compie 42 anni

Dargen D'Amico, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D'Amico, è un rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey. E' tra i giudici dell'edizione 2022 di X Factor. Nel 2021 si è classificato al nono posto a Sanremo con il brano Dove si balla. Ha fondato l'etichetta discografica indipendente Giada Mesi.

Ramona Badescu

Nata a Craiova il 29 novembre 1968, oggi compie 54 anni

Ramona Badescu è un'attrice, showgirl e cantante rumena naturalizzata italiana. Dal 1994 prende parte a diverse fiction televisive come La piovra 8, Incantesimo 2 e I misteri di Cascina Vianello oltre ad essere uno dei volti de Il Bagaglino. Nel 2005 partecipa a La Fattoria.

Ascanio Pacelli

Nato a Roma il 29 novembre 1973, oggi compie 49 anni

Ascanio Pacelli è un conduttore televisivo e radiofonico e attore. Diventa popolare nel 2004 partecipando al Grande Fratello. Dal 2005 è sposato con Katia Pedrotti, conosciuta nella casa del GF. Nel 2006 è inviato per Il treno dei desideri. Nel 2011 debutta come attore nella fiction Dov'è mia figlia?

Ryan Giggs

Nato a Cardiff il 29 novembre 1973, oggi compie 49 anni

Ryan Joseph Giggs, nato come Ryan Joseph Wilson, è un ex calciatore gallese, di ruolo centrocampista, e oggi allenatore. Con la maglia del Manchester United dal 1990 al 2014 è diventato il giocatore più vincente della storia del calcio inglese con il record di 13 Premier, 10 Community Shield, 4 Coppe di Lega, 4 Coppe d'Inghilterra, 2 Champions League, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa intercontinentale e 1 Mondiale per club. Nel giugno del 2022 si è dimesso da ct del Galles.