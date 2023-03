Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 30 marzo 2023

Oggi 30 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Paola Iezzi

Nata a Milano il 30 marzo 1974, oggi compie 49 anni

Paola Iezzi è una cantautrice, musicista, disc jockey e produttrice discografica. E' nota al grande pubblico per essere membro del duo Paola & Chiara. Dal 2013 ha avviato una carriera solista ma è tornata insieme alla sorella nel 2022 in occasione del Festival di Sanremo 2023.

Celine Dion

Nata a Charlemagne il 30 marzo 1968, oggi compie 55 anni

Céline Marie Claudette Dion è una cantante canadese. Ottiene la fama internazionale vincendo l'Eurovision Song Contest nel 1998. Il successo vero e proprio arriva con singoli come The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, My Heart Will Go On e I'm Your Angel. D'eux (1995) è l'album in lingua francese più venduto di tutti i tempi. Nel 1999 annuncia una pausa dalle scene per poi tornare nel 2022.

Eric Clapton

Nato a Ripley il 30 marzo 1945, oggi compie 78 anni

Eric Patrick Clapton è un chitarrista e cantautore britannico. E' stato membro di diversi gruppi prima di affermarsi come solista dal 1969. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Layla, Cocaine, Wonderful Tonight e Tears in Haven. E' al secondo posto nella classifica dei 100 grandi chitarristi della storia di Rolling Stone.