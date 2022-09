Compleanni oggi: i compleanni VIP del 6 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 6 settembre 2022

Oggi 6 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Idris Elba

Nato a Londra il 6 settembre 1972, oggi compie 50 anni

Idris Elba, all'anagrafe Idrissa Akuna Elba, è un attore e produttore cinematografico britannico. Ha raggiunto la popolarità con la serie Luther, per cui ha vinto un Golden Globe, e ha partecipato a film di successo come la serie Thor della Marvel, Pacific Rim, Fast & Furios e Beasts of No Nation. Si esibisce anche come dj.

Roger Waters

Nato a Great Bookham il 6 settembre 1943, oggi compie 79 anni

George Roger Waters è un cantautore, polistrumentista e compositore britannico. Celebre per essere cofondatore e poi leader dei Pink Floyd ha intrapreso la carriera da solista nel 1985. Nel 1996 è entrato nella Rock & Roll Hall of Fame.

Alessandro Troncon

Nato a Treviso il 6 settembre 1973, oggi compie 49 anni

Alessandro Troncon è un ex rugbista, di ruolo mediano di mischia, e allenatore. Vanta 101 presenze in nazionale di cu è stato team manger e assistente allenatore dopo il ritiro avvenuto nel 2007. Nel 2012 è stato l'allenatore dei trequarti della neonata franchise di Pro12 delle Zebre.