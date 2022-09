Compleanni oggi: i compleanni VIP del 7 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 7 settembre 2022

Oggi 7 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Eva Grimaldi

Nata a Nogarole Rocca il 7 settembre 1961, oggi compie 61 anni

Eva Grimaldi, nome d'arte di Milva Perinoni è un'attrice che ha iniziato la carriera con Drive In. Negli anni partecipa a pellicole d'autore come Intervista e Tolgo il disturbo a film popolari come Rimini Rimini e Abbronzatissimi. Dopo l'esperienza al Bagaglino si dedica alle fiction come Donna d'onore, Il bello delle donne e altre. Nel 2014 si classifica terza a Pechino Express e nel 2017 a L'isola dei famosi. Nel 2021 partecipa al Grande Fratello VIP. Dopo le relazioni con Lele Mora, Sgarbi e Gabriel Garko si è unita civilmente a Imma Battaglia.

Dario Argento

Nato a Roma il 7 settembre 1940, oggi compie 82 anni

Dario Argento è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Soprannominato "il maestro del brivido", è famoso per film come Profondo rosso e Suspiria. E' il padre di Asia Argento.

Giovanni Toti

Nato a Viareggio il 7 settembre 1968, oggi compie 54 anni

Giovanni Toti è un politico e giornalista italiano. Inizia la carriera a Mediaset e in particolare a Studio Aperto, di cui diventa anche direttore. Assumerà lo stesso ruolo anche al TG4. Nel 2014 si avvicina a Forza Italia diventandone consigliere politico, coordinatore nazionale ed europarlamentare. Nel 2019 lascia Forza Italia e nel 2022 diventa leader di Italia al centro. E' presidente della Regione Liguria dal 2015.

Gloria Gaynor

Nata a Newark il 7 settembre 1943, oggi compie 79 anni

Gloria Gaynor, nome d'arte di Gloria Fowles, è una cantante statunitense famosa per il brano I Will Survive per cui ha vinto il Grammy per miglior canzone disco del 1980.