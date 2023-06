Con Cone Club il lusso torna protagonista in Sardegna

Riapre il Cone Club in Sardegna

Gli ingredienti per vivere l'estate in modo indimenticabile sono un mare cristallino, buona musica, socialità e relax, una deliziosa cucina in una delle cornici più iconiche della Costa Smeralda. Aperto lo scorso anno, contestualmente all'esclusivo 7Pines Resort Sardinia, di cui fa parte, il Cone Club è posizionato in angolo di straordinaria bellezza fra il meraviglioso mare e la natura selvaggia e incontaminata della Costa Smeralda; a Baja Sardinia, a picco sul mare, un’ambientazione straordinaria per edonisti che misurano il tempo non in minuti ma in emozioni.

Raggiungibile via terra anche utilizzando il servizio shuttle offerto dal resort, che fa spola dall’ingresso al club, via elicottero con il dedicato helipad, o via mare attraccando al molo privato oltre al servizio tender di proprietà, Cone Club ti invita a trascorrere giornate di relax e “lusso rilassato” in spiaggia seguite da serate di musica e divertimento.

Il concept musicale del Cone Club è sviluppato da Tolga Yildiz, anche conosciuto come DJ Ray Bucks, che porta con sé decenni di esperienza internazionale. Tolga ha suonato in rinomati locali come Paradise Club, Scorpios e Nōema a Mykonos, Bonbonierre a Londra, GAGA Club ad Amburgo e molti altri. Il viaggio musicale del Cone Club attraversa sonorità elettroniche downtempo fino a ritmi house organici e melodici e afro-house. A luglio e agosto, il DJ italiano Marco Carpentieri sarà ospite in console.

La proposta della cucina è semplice ed essenziale: sapori tipici sardi, ottenuti da prodotti locali, rivisitati da una brigata di chef internazionali, tutti provenienti da ristoranti stellati e sempre alla ricerca di nuove alchimie culinarie. La carta del lunch offre una selezione di piatti estivi e leggeri mentre per la cena, la cucina è più un’esperienza di “fun & fine dining”, ancora più raffinato e creativo, in stile familiare da condividere con gli altri commensali.