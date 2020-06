Coronavirus e spiagge a misura di bambino: Bandiera verde per Ostuni

Spiagge a misura di bambino. Su Ostuni sventola la Bandiera Verde e Palazzo Rodio brinda a questo importante traguardo. Sventola infatti per il nono anno consecutivo la Bandiera Verde a Ostuni per le sue spiagge a misura di bambino.

Estate 2020. Ecco le spiagge per la sicurezza dei bambini: Dalla possibilità di avere nursery dove cambiare i pannolini alla vicinanza di negozi ma anche fondali bassi e sabbia per giocare. Bandiera verde per Ostuni

Palazzo Rodio festeggia questo importante e meritato traguardo, facendo un omaggio alle spiagge di Ostuni a tratti lunghissime, a tratti, piccole calette incastonate nella scogliera bassa. Ma quali sono i requisiti per ottenere la Bandiera Verde?

Eccoli e Ostuni li ha tutti: fondali bassi e trasparenti a riva, sabbia dove poter fare tanti castelli e giochi, un accurato sistema di salvamento, possibilità di avere nursery dove cambiare i pannolini e vicinanza di bar gelaterie, ristoranti dove poter rispondere immediatamente ai bisogni dei piccoli. A conferire questo prestigioso riconoscimento è l’Associazione Medici Pediatri, che sottopone le spiagge ad un’accurata selezione e che dà appuntamento per la cerimonia di consegna al 27 giugno prossimo ad Alba Adriatica, cittadina abruzzese.

Palazzo Rodio è la soluzione ideale per la vacanza con bimbi piccoli Infatti si compone di ben quattro appartamenti molto spaziosi, dove è possibile lasciar giocare i bambini in libertà e preparare le pietanze adatte a loro, grazie alla presenza di cucine attrezzate. Ha un giardino interno sicuro perché protetto da alte pareti e lontano dalla via principale. Siamo nel cuore del centro storico di Ostuni dove si può uscire la sera per rilassanti passeggiate. Il mare si trova ad appena sei chilometri e ha tutte le caratteristiche indicate dalla Bandiera Verde oltre ad essere limpido e trasparente come solo il mare del Salento sa esserlo. Infine all’interno del Palazzo sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza anti CoronaVirus