Diesel celebra l'amore con "When together", la nuova campagna pubblicitaria

"When Together", la prima campagna pubblicitaria Diesel elaborata con il Direttore Creativo dell'azienda Glenn Martens, è un breve film che mostra otto coppie nella vita reale che si riconnettono fisicamente ed emotivamente, felici, dopo periodi di assenza dalle rispettive vite.

L'intero concetto creativo e l'esecuzione sono stati supervisionati da The Sunshine Company, mentre ka pianificazione coinvolge principalmente le piattaforme social e la display.

"Diesel, per me, è sempre stata una protagonista radicale, con la sua schietta onestà e il suo senso dell'umorismo. La sua voce unica ne ha fatto un'innegabile icona culturale. Voglio celebrare i valori fondanti di Diesel e ricominciare costruendo ponti attraverso un messaggio di speranza, ottimismo e inclusività. Stiamo veramente lavorando per un futuro migliore", afferma Glenn Martens.