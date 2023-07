Diletta Leotta e Karius bollenti a Ibiza, verso le nozze dopo il parto

Diletta Leotta e Karius sono in vacanza ad Ibiza ma a breve torneranno in Italia. La showgirl vuole far nascere la figlia in Sicilia

Diletta e Leotta e Loris Karius nell'attesa di diventare genitori stanno trascorrendo delle felici vacanza ad Ibiza. Come confermano le foto di Diva e Donna, la coppia si diverte tra sole e mare. Il giocatore del Newcastle coccola la sua compagna toccandole occasionalmente il pancione.

Le vacanze avranno comunque vita breve in quanto la coppia dovrà tornare in Italia. La presentatrice di DAZN infatti ha intenzione di partorire nella sua Sicilia e dopo la nascita della bambina convolerà a nozze con Karius. "Credo che lui sia l'uomo della mia vita. Vorrei giocasse in Italia, così saremmo più vicini", ha dichiarato recentemente Diletta Leotta.

Karius: "Io avrei preferito un maschietto"

E' ormai risaputo che Diletta Leotta e Karius avranno una bambina (ancora non ci sono indizi sul nome) e sebbene entrambi siano ovviamente felici della gravidanza il portiere ha esperesso il suo rammarico sul sesso del bambino proprio durante il podcast sulle mamme della compagna: "Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto".