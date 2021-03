Elodie, insulti dopo un vecchio video, "Piccola trans”. Ecco che cosa risponde

Elodie ha risposto a tono a chi l’ha insultata in rete per un vecchio video di un provino a X Factor nel 2008. La cantante romana è tornata in auge dopo la serata a Sanremo in cui ha mostrato ancora il suo talento. “Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni – afferma Elodie su Instagram - e ho fatto il mio provino a X Factor. Ho letto un po’ di commenti, del tipo: ‘Una piccola trans’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa.

Oppure: ‘Si vede che si è rifatta tutta’. No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse i ca.. vostri?. Poi hanno criticato i vestiti, ma non avevo una lira, e ho messo un pantalone e una maglietta... tutto questo per dire che ci sono un sacco di stronzi frustrati che commentano così una ragazzina di 18 anni...che tristezza infinita”, ha concluso

Elodie che asfalta come pochi ✈ pic.twitter.com/x1gUc1IhZ1 — 🍹🐧 (@isoledipinte) March 9, 2021