Estate 2020, 10 argomenti da evitare sotto l’ombrellone

Tra pandemia, traumi economici, scosse politiche, questo 2020 è già stato faticosissimo. Per evitare ulteriori cataclismi finendo per litigare con i parenti che non vedi da Natale o col vicino d’ombrellone quando sei in spiaggia meglio evitare di affrontare alcuni argomenti. Ecco quali:

Le tasse.

Anche se sei una partita Iva reduce dal maxi ingorgo delle scadenze fiscali e in pensione non ci andrai mai, non lamentarti perché lo zio (sempre lo stesso, di solito) non aspetta altro che qualcuno tiri fuori l’argomento per dire che quest’anno (ma lo dice da almeno mezzo secolo) non si godrà le ferie per via delle tasse che ha dovuto pagare.

Il vaccino.

Lo so, anche se stai aspettando il vaccino per il virus come la Cuccarini un posto nel palinsesto Rai, evita di parlarne. Il vicino d’ombrellone immerso a leggere eminenti pubblicazioni scientifiche (Chi, Diva e Donna…) potrebbe essere un No-Vax duro e puro e c’è il rischio che ti ammorbi per tutta la vacanza citando tre luminari del ramo: Debba, Paola Taverna e Roberto Giacobbo.

I virologi.

Ancora? Dopo un’annata a reti unificate? Appena ne nomini uno, subito si creano le fazioni: i fan di quella «brava che usciva su Retequattro che diceva che era solo una febbre e aveva ragione», i peones di Zangrillo, i fedelissimi di Burioni, quelli che «Galli è un signore».

Cancel Culture (ma solo se vai a Capalbio). Anche perché nessuno ha capito esattamente cos’è.

I complimenti sdolcinati (e falsi). Tipo: «Dimostri vent’anni di meno, sembri una ragazzina» (e ha due borse sotto gli occhi che se ne porti una a bordo con Ryanair ti arrestano). «Però, sei dimagrita tantissimo, quest’anno il costume ti va perfetto» (alla zia che con i soldi spesi dal dietologo, senza risultati, si sarebbe comprato un paio di grattacieli a New York).

Recovery fund.

È la grande tentazione dei fuorisede che vivono al Nord e non sopportano il Sud «dove non riuscite a spendere neanche i fondi europei e se li spendete li date tutti alla Notte della Taranta». Troppo tecnico, divisivo e rischiate di farvi menare perché va bene tutto ma solidarizzare con Rutte proprio no.

