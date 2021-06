Ferrari riapre il ristorante Cavallino. E si allea con lo chef Bottura

Ferrari dà l'avvio a una nuova stagione del Cavallino. Il ristorante, che prende il nome dal “cavallino” rampante emblema della nota casa automobilistica di Maranello in tutto il mondo, si rinnova nella location di fronte allo stabilimento di Maranello, sede storica di via Abetone Inferiore, attraverso la nuova collaborazione con lo chef modenese Massimo Bottura e l’architetto India Mahdavi.

Il ristorante, nato nel 1950 per volontà di Enzo Ferrari, sposa una visione di ospitalità che intende offrire a tutti la possibilità di entrare nell’universo della casa automobilistica. Mentre con Bottura offre la tradizione italiana vista in chiave contemporanea. Bottera in riferimento al Cavallino dice: “Una nuova prospettiva e un nuovo modo di far vivere la cucina modenese”. La riapertura è fissata per domani 15 giugno. Tre stelle Michelin a Modena con Osteria Francescana, per lo chef si tratta della 2° collaborazione con un leader del made in Italy, dopo la Gucci Osteria di Firenze, in tandem con la maison fiorentina, nel 2018.

Il locale si ispira a una tipica trattoria modenese rivisitata in chiave moderna. "L’architetto India Mahdavi ha interpretato perfettamente l’idea di ‘casa di campagna’, la trattoria tradizionale, ma anche qui riproposta con una chiave innovativa. Per esempio, la tipica tovaglia a scacchi non è sul tavolo, ma disegnata sul pavimento come fosse appena stirata. Formidabile anche il restyling della stanza privata del Drake…".