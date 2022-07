Guida al benessere, 5 luxury SPA da visitare

Alto Adige, Friuli e Umbria: queste le regioni italiane del benessere estivo

Benessere? Sì, ma in 5 Luxury SPA. Desiderio di relax, rigenerazione, remise en forme. Trattamenti specifici e originali, ayurvedici, ai vinaccioli, alle erbe di montagna. Ecco i nostri suggerimenti per programmi benessere al top in destinazioni esclusive. Villa Eden, 5 stelle lusso a Merano: una varietà di proposte.

Villa Eden Leading Park Retreat, con sole 29 suite e immersa in un parco secolare situato nella più esclusiva zona residenziale di Merano, è un vero e proprio Leading Hotel of the World. Un luogo ideale per godersi un soggiorno all’insegna della massima tranquillità e del benessere.

Da 39 anni la famiglia Schmid si occupa del benessere degli ospiti. Tra le numerose proposte, trattamenti mirati anticellulite, efficaci piani nutritivi individuali e allenamenti con un esperto personal trainer.

Da non perdere anche il nuovo ristorante gourmet dove è appena arrivato lo chef Marcello Corrado, che cura il Mindful Restaurant, perfetto per chi volesse seguire un trattamento teso al dimagrimento.

I programmi mirati di Villa Eden variano dalla short remise en forme, alle settimane detox fino ai trattamenti specifici anticellulite o atti a snellire il corpo come EMSculpt®, senza tralasciare gli invitanti piatti della Healthy Gourmet Cuisine per un’alimentazione sana e detox.

In quanto a nutrizione consapevole, alla quale Villa Eden è da sempre molto attenta, il Dott. De Nobili – direttore sanitario nonché esperto di medicina rigenerativa – propone proprio nel suo nuovo libro best seller & quot: "La dieta del restart ormonale”, cinque fasi e 28 giorni di dieta per riattivare il circolo virtuoso degli ormoni che ci fanno dimagrire. Il metodo prevede uno stile alimentare calibrato ad hoc, unito ad alcuni specifici esercizi di ginnastica e pause di meditazione.

Tra gli eventi e le iniziative estivi, il 4 agosto sarà dedicato alla promozione della longevità in salute e Villa Eden accoglierà per l’occasione il professor Luigi Fontana, medico e scienziato, considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo della nutrizione e degli stili di vita nel promuovere la longevità in salute.

Castello di Spessa Golf Wine Resort & amp; SPA: benessere e relax fra le vigne del Collio. Le proprietà benefiche dei principi attivi delle uve e del vino sono alla base dei trattamenti e dei cosmetici della Vinum SPA del Castello di Spessa Golf Wine Resort & SPA di Capriva del Friuli nel Collio goriziano, interamente dedicata alla Vinoterapia.

Ricavata nella zona delle antiche scuderie all'entrata del Castello, la Vinum Spa ha al suo interno una piscina con idromassaggio e all’esterno una seconda piscina e un grande idromassaggio esagonale panoramici. Aperta a tutti gli amanti del benessere, va ad arricchire l’offerta del resort immerso fra le vigne del Collio, la più pregiata zona vinicola del Friuli Venezia Giulia.

Tutto, nella SPA, riconduce all’uva e al vino: gli affreschi sulle pareti, i grandi tini per la vinoterapia, i massaggi con pietre calde ricavate dalla marna (il terroir del Collio ricco di sali e microelementi, da cui i vini traggono carattere, profumi, mineralità e freschezza unici), i nomi dei trattamenti, le essenze all'aroma di uva e mosto, le tisane benefiche derivate dalle foglie di vite e il succo dell'uva depurativo. I trattamenti sono effettuati con cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite creati appositamente per il Castello di Spessa Golf Wine Resort & amp; SPA, così come l’olio di vinaccioli e al mosto dell'uva per i massaggi, lo scrub corpo ai semi di vinaccioli, il fango antiage al mosto dell'uva, il profumo d’ambiente.

Un percorso è dedicato anche alla Grappaterapia, con trattamenti dall'azione antiossidante, antinfiammatoria e tonificante che si concludono con la degustazione di una delle grappe della tenuta.

La vinoterapia si declina in ogni sua sfaccettatura, iniziando dalla suite panoramica I Tini con gli idromassaggi cromoterapici in grandi tini e continuando nella sala dedicata alla VinumTherapia, dove dopo un bagno nel vino - si possono ricevere benefici e confortevoli trattamenti su lettini sensoriali a base di uva fresca e con cosmetici prodotti dalla lavorazione di uve del Castello.

Hotel Col Alto di Corvara: vista sulle Dolomiti. Fin dal 1938 la “casa” del Col Alto è sinonimo di ospitalità e stile. Struttura storica della valle altoatesina, è cresciuto di anno in anno diventando un albergo a misura di

sportivi e amanti della montagna, complice la vicinanza alle piste da sci e ai magnifici sentieri dell’Alta Badia.

Accoglienza, professionalità, accuratezza, accompagnati da un calore che solo una tradizione familiare, consolidata in oltre 70 anni di esperienza, può offrire. Il Col Alto è icona glamour grazie alla cura degli ambienti interni dall’esclusivo design alpine allure.