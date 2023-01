Jeremy Renner, il supereroe Marvel, grave dopo un incidente sulla neve

Le condizioni di salute di Jeremy Renner, due volte candidato al premio Oscar, sono gravi ma stabili

L’attore americano Jeremy Renner ha avuto un incidente mentre spalava la neve: un suo portavoce ha raccontato a Variety che al momento sta ricevendo cure mediche ed è "in condizioni critiche ma stabili".

Non si sa dove si trovasse Renner al momento dell’incidente e non si sa nemmeno dove si trovi adesso. In passato la Reno Gazette Journal, il principale quotidiano di Reno, in Nevada, aveva scritto che Renner aveva da tempo una casa nella contea di Washoe, proprio in Nevada. Un'area in cui negli ultimi giorni ci sono state abbondanti nevicate.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, Renner possiede una proprietà vicino al monte Rose-Ski Tahoe, un'area vicino a Reno, Nevada. Il 13 dicembre scorso Renner aveva twittato la foto di un'auto sepolta dalla neve con la didascalia "La nevicata del lago Tahoe non è uno scherzo".

Chi è Jeremy Renner

Jeremy Lee Renner è un attore e produttore cinematografico statunitense. Nella sua carriera ha ricevuto due candidature ai premi Oscar, una al miglior attore per The Hurt Locker e un'altra al miglior attore non protagonista per The Town.

Dal 2011 interpreta il supereroe Occhio di Falco nei film del Marvel Cinematic Universe.

Inizia la sua carriera partecipando a svariati spot pubblicitari, in seguito prende parte a vari film per la televisione e ad alcune serie tv tra le quali Cenerentola a New York, Angel e CSI - Scena del crimine. Per un certo periodo, parallelamente alla recitazione, lavora come truccatore per guadagnarsi da vivere.

La grande occasione arriva nel 2002, quando interpreta il serial killer Jeffrey Dahmer nel film Dahmer - Il cannibale di Milwaukee, per il quale riceve una prima candidatura agli Independent Spirit Awards.

L'anno seguente si fa notare anche nel cinema di massa, interpretando l'antagonista del film S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine accanto a Colin Farrell e Samuel L. Jackson.

Nel 2008 recita come protagonista in The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, per il quale vince un National Board of Review Awards 2009 per la miglior performance rivelazione maschile e ottiene la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attore.

All'inizio del 2011 ottiene la sua seconda candidatura consecutiva all'Oscar, questa volta come miglior attore non protagonista, per la sua interpretazione in The Town, nel quale ha recitato al fianco di Ben Affleck.