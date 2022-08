L'estate di Diletta Leotta: sirena sensuale di giorno e glamour di notte

Diletta Leotta delizia i follower con look sensuali e glamour

Le vacanze di Diletta Leotta sono all'insegna del mare e del glamour. In questi giorni la conduttrice è a Capri e dal suo profilo Instagram delizia i follower, tra gite in barca al largo dei Faraglioni e le serate in discoteca.

Soprattutto sono molto apprezzati i suoi look. Di giorno Diletta Leotta indossa bikini sensuali e la sera predilige outfit glamour e di tendenza, come testimoniano le immagini della serata di beneficenza con tanto di esibizione di Jennifer Lopez, cui ha partecipato insieme a tanti vip di fama mondiale. Bellissima e sensuale con un abito scintillante dallo spacco profondo, si è goduta una serata magica che ha fatto sognare i follower.