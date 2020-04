Quando la pandemia era l'influenza 'Spagnola', le incredibili foto d'epoca che stanno facendo il giro del web

Come eravamo e come era il mondo ai tempi del'influenza 'Spagnola', altrimenti conosciuta come la la grande influenza, una pandemia influenzale, insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo.

Le foto dell'epoca che in poco sono diventate virali mostrano con un'evidenza che fa sobbalzare dalla sedia le incredibili analogie con la situazione attuale. Molti di questi documenti fotografici provengono dall'archivio della California State Library scattate durante l'epidemia nota come 'Spagnola' a San Francisco, in California, nel 1918.