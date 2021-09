Maneskin, scelti da Alessandro Michele per la campagna Gucci Aria

Maneskin protagonisti di Gucci Aria insieme alla modella americana Kristen McMenamy. La rock band al centro della nuova campagna di Alessandro Michele

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, e Kristen McMenamy sono la nuova scommessa del genio creativo della maison fiorentina di Kearing, Alessandro Michele. Una serie di scatti e un filmato di Mert Alas e Marcus Piggot ritraggono i protagonisti della campagna nella location londinese del Savoy Hotel. Lo stesso dove Guccio Gucci, fondatore stilista del brand, trovò lavoro come ascensorista. Il tutto accompagnato dalle note di I Want You di Madonna. Il filmato richiama quello della canzone, ambientato proprio in un hotel. Gucci Aria è “l’impeto rivoluzionario e gioioso dell’eros in quanto forza creativa dell’immaginario contemporaneo”.