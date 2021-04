Mariafrancesca Discipio, tra imprenditoria e bellezza a Dubai

Mariafrancesca Discipio è un sapiente mix di bellezza mediterranea doc, con tocchi internazionali; la entrepreneur pr, infatti, lavora con uno dei più importanti locali a Dubai, dove da anni organizza eventi esclusivi, anche per il jet set internazionale.

A 20 anni, Mariafrancesca ha deciso di affrontare, da sola, l’avventura australiana, frequentando il college, mantenendosi agli studi, facendo lavori tipici da studentessa, anche i più semplici, mettendo a dura prova i suoi limiti, prima di rientrare in Italia, dove ha iniziato a lavorare nel settore eventi e pubbliche relazioni, come vocalist, con le location più prestigiose di Porto Cervo e Montecarlo diventando Brand Ambassador di famosi brand della movida a livello internazionale”.

“I miei genitori si erano separati, per me è stato un duro colpo”- dice Mariafrancesca -“ma con la forza di volontà e la capacità di mettersi in gioco si possono superare anche i traumi più profondi. In questi anni sono molto cambiata, prima ero una ragazza temeraria che viveva giorno per giorno, oggi, invece, penso di più al mio futuro. Mi sono ritrovata a Dubai quasi per uno scherzo del destino e ci sono rimasta”.

Come è questa città che molti sognano?

“E’ un luogo dove si arriva per business, divertimento; ci sono tante tentazioni ed è difficile restare con i piedi per terra, perché ti rapisce. Qui vivono anche tante influencers che mettono in difficoltà le donne che, invece, svolgono un lavoro serio. Tutto è proporzionato al luogo, a molti sembra un sogno; io, da sempre, resto me stessa, una ragazza semplice, che sa cosa significa non avere niente ma che non si è mai accontentata e non vuole accontentarsi”.

Cosa proporresti a una persona che arriva a Dubai per la prima volta?

“Cena con party, champagne show, menu a base di caviale, tartufo, ostriche, il meglio! Pane e mortadella si mangiano altrove, anche se sono buonissimi a mio avviso! Porto nel mio lavoro il carisma, tutta la mia creatività e l’esperienza dei miei percorsi di studio nella moda, nell’arte e nel body painting”. Attualmente siamo aperti con i luonge bar sino alle 4 del mattino, ma senza discoteche, tutto resta sempre luxury style ovunque!”

Come ti vedi tra 10 anni?

“Mi immagino con un bravo marito che mi ama e protegge, con figli, una casa, con serenità e un pizzico di benessere per fare qualche vacanza, che non guasta mai!

Io sono una perfetta donna di casa, so cucire, cucinare, preparo una deliziosa parmigiana, anche se resto una donna indipendente, forte, che conserva i valori della sua tradizione di famiglia, ma al passo con l’evoluzione di questo fantastico mondo!”

Come ti comporteresti con una figlia come te?

“Darei i numeri! Sarebbe impegnativa! E poi io sono molto gelosa e possessiva!”

Hai un ideale di donna e di coppia tra i vip?

“Il mio prototipo è Angelina Jolie, era perfetta con Brad Pitt, ma mi piacciono tanto anche Francesco Totti e Ilary Blasi”

Sei single?

“Ho due corteggiatori piuttosto insistenti, un petroliere e un giovane e brillante imprenditore, erede di una dinastia; sono molto indecisa, vedrò il da farsi. Per ora sono molto concentrata sul mio lavoro e professione e non voglio distrazioni, o, forse il mio cuore guarda altrove, ma sono confusa”

Come molti vip hai avuto il profilo Instagram hackerato; è stato un danno per il tuo lavoro?

“Purtroppo sì, pian piano mi sto riprendendo, ma non è facile. Ho perso il 60% tra business e contatti che non trovo più”

Mariafrancesca resta comunque una delle regine indiscusse di Dubai; chi sarà il suo re?