Masterchef 10: i primi nomi. Al timone Cannavaciuolo, Barbieri e Locatelli

Masterchef 10: un'edizione unica nonostante la pandemia

Masterchef 10 ha aperto le danze in prima serata, nonostante la grande crisi sanitaria in corso. Un’edizione particolare, ma caratterizzata, fa sapere Cannavaciuolo a Fanpage: “Da una forza in più. Gli autori hanno fatto un grandissimo lavoro. Da un punto così nero per tutti, siamo riusciti a farne un punto di forza. Le selezioni su Zoom? Da quest'anno siamo entrati nelle case dei ragazzi con videochiamate a sorpresa. E da lì abbiamo cominciato a parlare con loro, abbiamo visto le loro cucine, le loro abitudini. È una cosa bellissima questa perché viene fuori l'importanza del cibo, della tavola e del suo rituale. È una cosa che fa famiglia e che fa crescere le persone”.

Masterchef 10: i primi concorrenti

Nella serata sono stati decretati i nomi dei primi cuochi amatoriali che hanno diritto di entrare nella cucina di Masterchef 10, senza più passare da nessun altra selezione. Sono cinque e si chiamano: Ilda, Antonio, Alessandra, Azzurra e Irish. Al timone di questa edizione, gli storici tre giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno espresso il loro verdetto positivo all’unanimità. Per gli altri invece il percorso per l’ingresso in cucina non è ancora finito: dovranno affrontare ancora diverse sfide tra padelle, scontri e nuove ricette. Tra invece sono stati i nomi “salvati” dalle firme degli chef: Daiana selezionata da Cannavacciuolo, Monir da Locatelli e Barbieri è rimasto colpito da Eduard da Santo Domingo.