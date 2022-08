Meghan Markle presenta il suo nuovo podcast su Spotify: “Archetypes”

Meghan Markle in collaborazione con Spotify lancia il suo primo podcast, che parlerà di ambizione femminile e madri

“Questo è Archetypes, il mio podcast sulle etichette e i luoghi comuni che hanno sfavorito le donne”: così Meghan presenta il suo primo podcast.

Un contratto pluriennale con Spotify dal valore di circa 25 milioni di dollari che comprende la realizzazione di altri progetti nel mondo dei podcast.

“Nel corso dei prossimi dodici episodi entreremo nelle scatole nelle quali le donne sono state piazzate per generazioni e le faremo a pezzi: scatole come ‘diva’, ‘pazza’ ‘str**za'…", ha spiegato la duchessa.

“Alcune di queste parole, di queste etichette sono pesanti, urticanti. Voglio andare a fondo sulle loro origini, sul perché sono durate così a lungo e - cosa ancora importante - su come superarle"

In ogni episodio Meghan ospiterà donne famose in ogni ambito professionale, dalla cantante Mariah Carey all'attrice Mindy Kaling.

Per il primo episodio ha invitato la campionessa Serena Williams, che di recente ha annunciato il suo ritiro dal tennis, con cui ha affrontato il tema dell’ambizione femminile e di come questo venga associato a valori negativi: “Spesso noi donne veniamo giudicate in modo diverso se siamo ambiziose, se abbiamo i nostri obiettivi e li raggiungiamo, c'è una connotazione negativa”, ha raccontato Williams.