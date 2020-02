Michelle Hunziker al lancio del nuovo Triumph Fit Smart Bra

Michelle Hunziker ha partecipato all’evento di lancio dell'ultimo nato in casa Triumph: il reggiseno Fit Smart. All’evento esclusivo, tenutosi a Berlino, erano presenti influencers provenienti da tutta Europa tra cui Catherine Poulain, Elisa Taviti, Annie Mazzola e Ludovica Sauer.

Si tratta di un reggiseno senza ferretto, primo capo della linea Design For Life, realizzato per adattarsi alla forma unica del seno in tutti i momenti grazie alla innovativa tecnologia 4D.

Il lancio ufficiale è previsto nei negozi per il 27 febbraio. Il reggiseno Fit Smart di Trumph è proposto in un’ampia palette colori dal classico nero e carne, alle nuance di stagione terracotta e celeste fino al rosso campari..

«Tornare a Berlino per me è sempre una gioia’ ha racconta Michelle Hunziker al sito di Grazia, «e farlo per scoprire un reggiseno così comodo per noi donne lo è stato anche di più. Possiamo essere sexy per due ore, ma comode tutto il resto della giornata!», continua ridendo.