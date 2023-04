Pascale: "La mia bisessualità? Berlusconi ha sempre saputo, mai nascosto"

Pascale, scontro in piazza: "Non mi dica lesbica come un insulto"

Francesca Pascale, durante la manifestazione arcobaleno a Milano, è stata incalzata da un giornalista, il blogger Pietro Ricca su alcuni temi scottanti. La ex compagna di Berlusconi, ora sposata con la cantante Paola Turci non si è sottratta anche a temi riguardanti la sua vita privata, in un botta e risposta - riporta il Giorno - piuttosto acceso tra i due. "Ma lei era già lesbica quando abitava con Berlusconi?", ha chiesto Ricca a Pascale, che ha subito ribattuto: "Non mi dica lesbica come un insulto perché non lo è. La mia bisessualità non l'ho mai nascosta alle persone care della mia vita che ho amato profondamente, anche a Silvio Berlusconi". A quel punto il blogger - prosegue il Giorno - l'ha incalzata: "Quando lei faceva i lecca lecca a Napoli, gli spot col Calippo, io facevo già le contestazioni a Berlusconi".

Pascale ha replicato: “Avevo 14 anni ed era una trasmissione per fanciulli. Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista e non mi metta le mani addosso, il suo alito dice già tutto". Poi Pascale lancia un messaggio alla premier Meloni: "Mi piacerebbe che ci guardasse con un occhio sereno, semplice, come guarda sua figlia e i suoi cari. Dovrebbe farci caso come donna, come madre, come cristiana, ma soprattutto come persona civile. Su questi temi a Berlusconi gli rompevo l’anima quotidianamente, fino a far finire la nostra storia".