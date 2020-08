Re Juan Carlos, l'ex amante: "Stavamo insieme, voleva sposarmi"

Altro terremoto per la Casa reale spagnola. Corinna Larsen, una principessa e donna d'affari tedesca con origini danesi, 55enne, divorziata e con figli, ha decido di confessare la sua liaison con il re emerito Juan Carlos in un'intervista alla Bbc di Londra: "Ha detto a mio padre che era innamorato di me e intendeva sposarmi", ha rivelato.

CHa raccontato di essere stata sedotta da Juan Carlos e di aver intrattenuto con lui una storia dal 2004. "Ridevamo sempre tanto insieme. Avevamo tanti interessi in comune: la politica, la storia, il cibo eccellente, i vini..." ha raccontato la donna, ripercorrendo le fasi iniziali del loro amore. Galeotta fu una battuta di caccia nel febbraio 2004, poi un appuntamento a Madrid ha dato il via a una storia intensa e appassionata.

Il matrimonio di Juan Carlos e Sofia di Grecia non era un problema. "Mi disse che avevano un accordo per rappresentare la Corona, ma che conducevano vite completamente diverse e separate. Il re era appena uscito da una relazione quasi ventennale con un’altra donna che aveva occupato un posto importante nel suo cuore e nella sua vita" ha svelato Corinna, aggiungendo che il re era deciso a divorziare per poter vivere con lei alla luce del sole. La storia tra la Larsen e il re emerito è durata per cinque anni ed è terminata, secondo i racconti della protagonista, quando Juan Carlos le confessò (al funerale di suo padre) che aveva una relazione con un'altra donna da ben 3 anni.