Record social per Gucci. Oltre 35 milioni di visualizzazioni

Moda: Gucci record social, 35 milioni di visualizzazioni

Record di visualizzazioni sui social per Gucci. Durante l’ultimo giorno della Milano digital fashion week (14-17 luglio), il brand del gruppo Kering ha presentato la collezione Epilogue tramite una diretta streaming che totalizzando oltre 35 milioni di visualizzazioni (35.220.349), e registrandosi come l’evento digitale Gucci con più visualizzazioni di sempre.

L’evento completo, riporta Pambianco News, inclusi la diretta streaming di 12 ore e il video narrativo, è stato trasmesso a partire dalle 8:00 sul sito del brand, YouTube, Twitter, Weibo e la Gucci App, e dalle 12 sull’account Facebook di Gucci. Il video narrativo è andato invece in onda alle 14 sul sito del marchio, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Weibo, la Gucci App, e sui canali ufficiali della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Le visualizzazioni saranno inoltre il ‘metro sostenibile’ di Gucci. In linea con l’approccio carbon neutral del brand, infatti, tutte le emissioni di Co2 provenienti dallo streaming digitale misurate verranno compensate in relazione al consumo energetico dei siti web e delle piattaforme social. I valori sono stati rilevati da una società terza indipendente, e quantificati sulla base del numero di visualizzazioni per ogni sito web/piattaforma.

Moda: la Milano Fashion Week batte sul fronte digitale Parigi e Londra

Le performance di Gucci hanno probabilmente contribuito a dare boost ai numeri di Milano in generale che, almeno sul fronte digital, ha battuto Parigi e Londra. Ad affermarlo è Dmr Group, società attiva nel monitoraggio e analisi media (print, web e social) per i mercati lusso e lifestyle, che ha analizzato l’impatto delle fashion week digitali di Londra, Parigi e Milano, monitorandone le keyword e gli hashtag ufficiali (tra cui #LFW, #PFW e #MFW). Considerando l’impatto su web e social media, la Milano Fashion Week ha inciso, con un earned media value (emv) di 6,2 milioni di euro, per il 58% sul totale di 10,7 milioni. Segue poi la Parigi Fashion Week, con un emv di 2,7 milioni (pari al 25% del totale) e infine la London Fashion Week, con un emv di 1,8 milioni (pari al 17% del totale).