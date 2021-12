Regali di Natale: cosa desiderano davvero le donne? Consigli per le strenne

Come capire qual è il regalo giusto?

L’argomento è molto delicato; parliamo di regali alle donne. Fidanzate, mogli, compagne. Sì, perché i regali degli uomini devono dimostrare sentimenti, emozioni, attenzioni, cura dei dettagli. Se avete fretta, una vita complicata, poco tempo a disposizione, fatevi aiutare con alcuni consigli, che vi eviteranno una serata di Natale con il broncio.

Evitate di chiedere alla diretta interessata cosa desidera, vi risponderà sicuramente con una frase del tipo….”niente, mi basti tu!”, ma non credeteci, è solo un banco di prova per testare la vostra creatività e capacità di conoscere e interpretare i suoi gusti. Prima di tutto state attenti ai segnali prenatalizi, mentre fate, magari, con lei una passeggiata o sfogliate una rivista. Sono tutti messaggi subliminali che vi metteranno sulla giusta via del regalo perfetto per lei. Dire “carino” equivale a “non mi piace, se me lo regali, vuol dire che non mi ascolti mai e non mi capisci”, “proprio bello” è, invece “il regalo giusto per me”.

Se siete appassionati di online, scegliete con cura e fatevi recapitare il pacchetto in ufficio e consegnatelo sempre di persona, dopo averlo tolto dal packaging dell’e-commerce, of course, incartandolo, o facendovelo incartare da mani esperte e con tanto di fiocco e di biglietto, importantissimo e sempre diverso da quello dell’anno precedente, perché verba volant, ma scripta manent.

Cosa NON regalare

E’ buona norma non regalare creme anticellulite, o antirughe, o depilatorie, così come pantofole, o elettrodomestici tipo ferro da stiro, aspirapolvere, frullatore, pentole, anche se di design. Soprattutto le ultime hanno un peso specifico importante e potreste rischiare di finire all’ospedale! La vostra lei non è vostra mamma, ricordatevelo! Basta con i peluches e i pupazzi, a meno che al loro collo non sia appesa una piccola scatola contenente un anello d’oro o un paio di preziosi orecchini.

No ai pigiama di pile, alle ciabatte e ancor più a forma di animale. Anche i regali altamente tecnologici vanno evitati, a meno che la vostra lei non sia una Nerd!

Attenzione alla taglia

Sì alla biancheria intima e ai capi di abbigliamento, ma occhio alle misure, sbagliarle vi rovinerebbe il Natale. Segnate tutte le taglie della vostra Lei sul cellulare, comprese quelle delle coppe del reggiseno, o recatevi in un negozio di fiducia che conosce bene la silhouette di vostra moglie. Se festeggerete il Natale e l’apertura dei pacchetti con tutta la famiglia, nonni, nipoti, zii e cugini compresi, evitate i capi ultrasexy per non mettere a disagio la vostra lei e diventare lo zimbello della serata.

Cosa non dire

Evitate commenti sul prezzo del vostro regalo e non parlate di eventuali difficoltà per trovarlo. Non dite mai “è una schiocchezza”, perché lei si sentirà presa in poca considerazione, non importante e neppure “credo tu non ce l’abbia”, tutte frasi che sminuiranno il regalo e anche lei.

Alcune idee

Un viaggio a sorpresa, con i dettagli e i depliants delle vostre mete, ma all’interno di un trolley impacchettato in modo glamour con un grande fiocco natalizio e prezioso, magari in velluto rosso.

Bracciali con charms portafortuna con messaggi d’amore, trousse di trucchi ultra fashion con colori basic e abbinati ai suoi gusti, un profumo fatto realizzare proprio per lei. I trattamenti estetici e le creme ultra lusso sono graditi ma solo a base di oro 24K, ultima tendenza del settore luxury, per far sentire la vostra lei una novella Cleopatra. Ma anche una borsa satinata, glitter, rigida, moderna o bon ton, dalla pochette con fiocchi e decorazioni, alle minaudiere ispirate ai modelli da red carpet. Argento, oro, rosa cipria o rose gold, modelli trapuntati effetto laminato, o creazioni con pietre gioiello luccicanti all-over, o con tracolla a catena, o applicazioni e inserti gioiello. Tra i trend, ci sono quelle con forme a sfera con decorazione a reticolo che richiamano perfettamente il periodo delle festività. Strass, paillettes e frange preziose rivestono i modelli oro, argento e colorati più eccentrici. Non mancano poi le borse gioiello con perle, per un’eleganza che non passa mai di moda e per i gusti più classici.

Bianco Natale... in green

Se lei è contraddistinta da un green think, potete optare per un orologio con cassa in plastica recuperata dagli oceani, fibbia del cinturino realizzata con fibre di plastica riciclata, componenti restanti in acciaio, materiale riciclabile all’infinito, ecologico anche nel movimento. Grazie alla tecnologia battery free, funziona ad energia solare disponendo di un’autonomia di carica di circa 100 giorni.

Sempre restando in tema ecosostenibilità, ci sono gli occhiali da sole in cuoio, made in Italy e sostenibili, realizzati con materiale di scarto dell'industria alimentare altrimenti destinato allo smaltimento, trasformandolo in un materiale di qualità̀ ed eccellenza simbolo di alto artigianato italiano. Non mancano accessori in pelle vegana e sostenibile, risultato di un processo di economia circolare come una pochette realizzata attraverso il riciclo di scarti di mela, un’alternativa innovativa e a basso impatto ambientale al pellame animale.