Regina Elisabetta, immagine choc: appare una nuvola con la sua sagoma- FOTO

Mistico, surreale, suggestivo, a tratti divino: la Regina Elisabetta II è apparsa nel cielo londinese, a circa un'ora dall'annuncio della morte. La "conferma" arriva direttamente dai social, dove una cittadina inglese, Becky Luetchford, ha pubblicato su Twitter e Facebook un'immagine che ha fatto fin da subito il giro del web. La donna ha infatti fotografato, e poi postato, una nuvola con un cielo al tramonto sullo sfondo, alquanto particolare: all'occhio degli utenti è balzata subito la netta somiglianza tra l'immagine in cielo e la regina Elisabetta II. Dalla forma del volto all'immancabile cappello, per alcuni è impossibile non confermare "il miracolo" dopo l'annuncio della morte della sovrana più longeva del Regno britannico.

NEW 🚨 British citizen shared an image of a cloud formation resembling Queen Elizabeth floating over an English town, captured after Queen’s death (via: Daily Mail) pic.twitter.com/Lx39QkjaHc