Sabrina Impacciatore strepitosa al Jimmy Kimmel Show

Clamorosa ospitata di Sabrina Impacciatore al Jimmy Kimmel show di Los Angeles, l'attrice conquista tutti

Sabrina Impacciatore è stata ospite al Jimmy Kimmel show di Los Angeles, nove minuti esilaranti in cui l'attrice ha dato il meglio di sè facendo ridere a crepapelle il conduttore e il pubblico in studio.

L'invito è arrivato dopo la partecipazione di Sabrina Impacciatore alla serie The White Lotus: Sicily, in cui interpreta Valentina, una manager di un hotel a Taormina, che nel corso di una settimana affronta una serie di peripezie professionali e personali.

L'attrice ha esordito dicendo subito che quello che la telecamera stava riprendendo fosse il suo peggior profilo, e ha chiesto se potesse fare l'intervista "storta". Lo scambio è continuato con Kimmel che ha raccontato di essere di origini italiane, che la madre è di Ischia, e poi ha chiesto a Impacciatore se è vero che la sua vita di attrice è iniziata quando era molto giovane.

A questo punto Sabrina Impacciatore ha fatto impazzire il pubblico: ha risposto di avere iniziato da giovanissima, partecipando a molti spettacoli e varietà per circa 12-13 anni e di aver iniziato la carriera di attrice nel 2000, con i film di Gabriele Muccino, e che questo le ha cambiato la vita.

Ha raccontato di aver scritto sul suo diario, a 8 anni, che sarebbe diventata un'attrice e che la sua vita sarebbe stata un film, "E in realtà la mia vita è un film, ma dell'orrore" ha detto, facendo esplodere le risate del pubblico e di Jimmy Kimmel.

L'intervista è proseguita con una gag tra i due, giocata sulla pronuncia del nome di una città della California dove Sabrina ha vissuto per qualche tempo, Ojai e quella dello stato dell'Ohio.

Quindi ha raccontato della sua relazione con un americano che l'ha lasciata e, infine, ha parlato della festa che ha organizzato a Taormina per il compleanno del regista di White Lotus: Sicily, Mike White, insieme a tutto il cast: per l'occasione ha fatto preparare una torta con la bandiera italiana e quella americana, su fondo bianco, con la scritta "White at heart", parafrasi del titolo del film di David Linch "Wild at heart".

Al momento di fare la foto tutti insieme con la torta, però, nessuno si è avvicinato e Sabrina Impacciatore la foto l'ha fatta da sola. Quando ha chiesto spiegazioni, le è stato risposto che quella che aveva fatto scrivere sulla torta era una frase considerata molto razzista in America. Anche questo aneddoto ha scatenato le risate del conduttore e del pubblico e uno scroscio di applausi su cui si è chiusa l'ospitata.