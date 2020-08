Salvini, maglia del Benevento col numero 71? Dopo la multa l’ironia dei social

La visita di Salvini a Benevento continua a far discutere, dopo le polemiche legate alla multa promessa dal sindaco Mastella per non aver indossato la mascherina e le rimostranze della curva sud contro l’uso della maglia della squadra di calcio locale. È proprio su quella maglia che ora i social ironizzano, e tra un meme e l’altro spunta anche l’immagine del leader della Lega con la maglietta contrassegnata dal numero 71, che nella smorfia napoletana significa… “L'omm 'e mmerda”.