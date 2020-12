Consumatori soddisfatti dalla Gdo, sul podio Esselunga, Conad e Coop

Esselunga sul podio delle insegne che soddisfano di più i consumatori. A individuarla è la ricerca effettuata a settembre su 16 insegne e 3000 persone da Dunnhumby. Lo riporta l'analisi condotta da Italia Fruit sulla soddisfazione dei consumatori, che aggiunge che Esselunga, prima per 5 fattori su 6 tra prezzo percepito, relazione, qualità dei prodotti, varietà, praticità, ed esperienza d'acquisto, precede Conad, Coop, i due discounter Eurospin e Lidl, Bennet, Alì, Iper La Grande I, Carrefour e Interspar.

In Italia inoltre, a differenza di Spagna e Portogallo dove prevalgono, spiega Italia Fruit, velocità alla cassa, posizione e facilità d’acquisto, a incidere di più è il prezzo. Mentre dalla ricerca emerge un generale grado di soddisfazione da parte dei consumatori italiani nei confronti della Gdo durante l'emergenza Covid, "si sta assistendo a una polarizzazione tra operatori premium e discount".

Tecnologia e l'attenzione per il consumatore sono i cardini dell'evoluzione del sistema in futuro, aggiunge Italia Fruit, che sottolinea i dati evidenti relativi all'impatto della pandemia sulle modalità di relazione con i punti vendita, "dove imperano tecnologie sempre più dirompenti, nuovi concorrenti, margini in diminuzione e chiusure di punti vendita".