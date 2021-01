Svolta Bottega Veneta, il 2021 inizia senza social network

Svolta antisocial per Bottega Veneta nel 2021. Il marchio ha chiuso tutti i suoi profili social, Instagram, Facebook e Twitter. Nessuna dichiarazione al momento è stata rilasciata da Daniel Lee, dal 2018 alla guida creativa. Rimangono gli account Instagram indipendenti del brand su cui i fan possono continuare a mantenersi aggiornati: dopo il primo 'newbottega', ha fatto seguito una raffica di profili come bottegaveneta.by.daniellee, bottegaveneta_international, bottega.men e by_daniel_lee, testimoni del costante e rinnovato interesse verso Bottega Veneta.

La svolta, come riporta Pambianco News, sembrerebbe ricollegarsi anche alla recente passerella low profile allestita nel londinese Sadler’s Wells Theatre per un ristretto gruppo di ospiti, seguita dalla successiva presentazione della collezione P/E 2021 in formato audiovisivo e attraverso un progetto editoriale dell’artista concettuale Rosemarie Trockel.