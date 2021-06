Tatangelo si sfoga: "Innamorata? Un parolone. Sto bene". Su Gigi D'Alessio...

Anna Tatangelo si sfoga con Francesca Fagnani a "Belve", in onda l'11 giugno, rivelando tutte le difficoltà che ha incontrato durante la relazione con Gigi D’Alessio, tutto ciò che avrebbe voluto dire prima ma che a lungo ha tenuto per sé "per rispetto del compagno". Quando le viene chiesto quali vantaggi e svantaggi ha comportato per lei l'essere "la compagna di ", risponde: “Avvantaggiata personalmente, soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: 'Però sti pezzi sono troppo dalessiani'”.

Vantaggi nel suo esordio? “No - risponde - avvantaggiata no. Ricordo benissimo quel periodo: si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi. E che cosa le è rimasto in gola? “Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…”. Infine conclude che della loro vita insieme non le manca niente, "sto bene così" dice.

Sulla sua nuova vita sentimentale, la Fagnani le chiede: "È innamorata adesso?". Tatangelo replica: “Innamorata è un parolone, però sto bene”. "Livio Cori?" chiede la conduttrice. “Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo”. "Non smentisco e non confermo”.