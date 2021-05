Toscana, il borgo Castelfalfi a Montaione ceduto alla famiglia indiana Lohia

La Tenuta di Castelfalfi a Montaione (Firenze) è stata ceduta dal gruppo tedesco Tui alla famiglia indiana Lohia. Lo fa sapere l'amministrazione comunale in una nota che ufficializza la cessione del borgo da oltre mille ettari che nel 2006 era stato acquisito da Tui per farci un grande resort e dove, nel 2001, fu in buona parte girato il film 'Pinocchio' di Roberto Benigni.

L'investitore rileva l'intero resort: Il Toscana Resort Castelfalfi di 1.100 ettari comprende principalmente proprietà di vacanza di lusso per proprietari internazionali, un hotel, ristoranti, un'azienda agricola, un centro del villaggio con locali commerciali, una piscina e un campo da golf.

Il Sig. S. P. Lohia si è detto "entusiasta dell'acquisizione del bellissimo villaggio storico e resort di Castelfalfi e non vediamo l'ora di impegnarci con tutte le parti interessate per creare un'esperienza di livello mondiale in questa tenuta unica ed eccezionale. La nostra visione si baserà sull'eredità TUI per creare la destinazione di lusso preferita in Toscana".





Nel cuore della Toscana, nel comune di Montaione tra Firenze e Volterra, si trova Castelfalfi. Dal suo acquisto da TUI nel 2007, il villaggio toscano un tempo quasi abbandonato è stato restaurato e trasformato in un resort di lusso. Gli ospiti dell'hotel, i proprietari di strutture ei giocatori di golf apprezzano ciò che i vasti terreni tra Pisa e Firenze hanno da offrire. Anche i suoi ristoranti e la piscina pubblica sono apprezzati dalla gente del posto. Con la sua attività agricola, il resort produce e commercializza vini toscani e olio d'oliva. Il Toscana Resort Castelfalfi si trova a pochi minuti dai tesori artistici e culturali della Toscana.

Chi è la famiglia indiana Lohia

Mr. S. P. Lohia è il fondatore di Indorama Corporation, uno dei principali conglomerati industriali asiatici con interessi in fertilizzanti, prodotti petrolchimici, tessuti e guanti medicali. È stato una forza trainante dietro la crescita del Gruppo negli ultimi 45 anni, impegnandosi con le comunità in cui opera e partecipando attivamente al loro sviluppo. Il suo socio, Indorama Ventures Public Company Limited, è il più grande produttore mondiale di prodotti in poliestere e dei suoi prodotti intermedi.

Le loro attività di produzione sono distribuite in 30 paesi e hanno un valore di vendita annuale di 15 miliardi di dollari. Il signor S P Lohia è anche un appassionato collezionista di libri rari e litografie colorate a mano. Le sue attività di beneficenza da lui abbracciano i campi dell'istruzione, della sanità e delle arti.

Castelfalfi, gli auguri del sindaco di Montaione

“A nome della comunità montaionese voglio ringraziare pubblicamente la TUI Group per aver dato vita da oltre un decennio al progetto Castelfalfi. Un progetto che attraverso la controllata Tenuta di Castelfalfi SpA ha visto concretizzare il più grande investimento del nuovo secolo in Toscana. Un progetto, ancora non terminato, che ha consentito uno sviluppo socio economico senza precedenti per il nostro Comune, e non solo, grazie alle centinaia di milioni di euro investiti ed alla creazione di centinaia di posti di lavoro fra assunzioni dirette ed indotto.

Senza la perseveranza e la passione della TUI e dei suoi manager, che nel tempo si sono succeduti, tutto questo non sarebbe stato possibile. E’ stato un privilegio poter collaborare proficuamente per tanti anni con un così importante interlocutore. A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e della comunità che mi onoro di rappresentare, auguro alla società tedesca nuovi e importanti successi imprenditoriali.

Nel dare il benvenuto nel nostro territorio alla nuova proprietà, anch’essa parte di un gruppo imprenditoriale di livello mondiale, che fa capo al Signor SP Lohia, noto anche per le numerose attività benefiche, riconfermo la massima disponibilità ad un proficuo confronto per l’ulteriore sviluppo del progetto Castelfalfi, che per Montaione rappresenta “il progetto”, affinché esso possa continuare a coniugare, così come è stato sino ad oggi, l’interesse dell’investitore e quello della collettività.”